Twee dagen terug vroeg de politie uw aandacht voor het volgende: een ontvoering. Inmiddels zijn er in Heerhugowaard twee personen aangehouden voor mogelijke betrokkenheid, maar tot de vondst van de verdwenen knakker heeft het nog niet geleid. Derhalve, vandaag opnieuw, één land, één taak:

De politie is nog steeds met spoed op zoek naar de identiteit en informatie over de man die vrijdagmiddag 26 mei rond 14.20 uur onder dwang is meegenomen in een auto vanaf de Herenweg in Spanbroek. Het onderzoeksteam beschikt over een nieuwe foto van de man. Herkent u hem? Weet u waar hij op dit moment verblijft of eerder heeft verbleven? Of heeft u andere informatie over deze zaak? Neem dan z.s.m. contact op met de politie via 0900-8844 of het tipformulier.

Informatiebeeld

Uit het politieonderzoek is het volgende over de man bekend:

- de man sprak de Engelse of Duitse taal

- de man stond, voor hij onder dwang werd meegenomen, omstreeks 13.30 uur op zijn sokken bij het winkelcentrum/bushalte aan de Herenweg in Spanbroek



UPDATE: Hallo Beverwijk, is daar iemand?

UPDATE: Dude gevonden. "De vermeend ontvoerde man in Spanbroek is na diverse meldingen van getuigen aangetroffen in Beverwijk. Nadat hij medisch is onderzocht gaan we met hem in verhoor. We bedanken echt iedereen die met ons mee heeft gezocht, het waren er velen! Morgen meer."