Momentje hoor, op de kruising tussen politiek, technologie en entertainment. De bekende politicus Rapper Boef heeft tijdens een partijbijeenkomst in AFAS Live een deepfake video getoond waarin het lijkt of rapper Geert 'Geertje Wilders' Wilders zijn publiek toespreekt. Een fragment daarvan is te zien op zijn (van Boef, niet van Wilders, red.) instagram. Het is niet heel goed gedaan (volgens ons is de Limburgse uitspraak van het woord 'bitch' juist met een zogeheten sleeptoon), maar toch ook niet heel slecht. Over dingen die niet heel goed zijn gedaan gesproken. Ook 's lands bekendste gebruiker van autodeuren, Lil' Kleine, gaf een gastoptreden. Nou ja. U had erbij geweest moeten zijn.

Collab in de maak