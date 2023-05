Laatste kans om Samantha de deur uit te gooien met een zak geld en de routekaart van de Koopgoot om dan zelf lekker op de (buiten)bank te ploffen voor een potje wielrennen kijken. Want ach, straks F1, eerst nog even die andere sport waar thuisblijvers heel veel verstand van hebben ("fiets nou eens door!"). De laatste kans ook op een mooie etappe in de Giro, want morgen is er een optocht, en vandaag een krankzinnige klimtijdrit uit de hel gemaakt voor mafketels en idioten, over een geitenpad richting de top van de ontzagwekkende Monte Lussari. Dit is het profiel. De Flavio Briatore van de wielersport - Patrick Lefevre - vindt de stijgingspercentages (over de 20%) een schande en een farce. Wij vinden het geweldig. Lekker fietsen kijken, met Karsten en Jeroen. Supermarktsloveen Primoz Roglic moet in het algemeen klassement 26 tellen goedmaken op de Britse opa Geraint Thomas. Er is zowaar een Nederlandse kanshebber op de dagzege: Thymen Arensman, rugnummer 112. Hup.

UPDATE - Wat een enorme ramp. Primoz schakelt z'n ding eraf en krijgt weer een trauma in een klimtijdrit



DE SPANNENDSTE GROTE RONDE OOIT



HET IS (TOCH) VOOR PRIMOZ

Primoz ging al effe verkennen