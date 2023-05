Daar konden we op wachten. Met al dat geneuzel van die linksdraaiende groenteknagers over onze distantiëring van de vleesproductie, over hoe zielig die diertjes zijn en over vleeseters die nooit zoveel vlees in hun maalmuil zouden steken als ze zelf het hakmes in een varken moeten zetten, was het een kwestie van tijd voordat zo'n deBalie-broeder in het NRC mocht pleiten voor iets onzinnigs als een slachtbewijs. Een vleesdiploma dat u pas krijgt als u zelf een koe naar de eeuwige weilanden helpt. Niets is tenslotte zo goed voor het dierenwelzijn als een stel amateurs met een hakmes loslaten op een toom kippen. Alsof we alleen kleding mogen kopen als we tijdens onze jeugd een tijdje in een Pakistaanse sweatshop werkten. Even een regenwoud neerhalen voor een avocado-plantage voor ons veganbewijs. Het zijn non-argumenten van een gefrustreerde activist die het niet kan verkroppen dat het grootste deel van de bevolking zijn wereldvisie niet deelt. Maar wij spelen wel mee. Laat ons maar een avondmaaltijd op poten doodvermoorden voor een slachtbewijs, maar dan wel op voorwaarde dat we nooit, maar dan ook nooit meer dit boomknuffelgezeik over onze steaks, worsten, beenhammen, gehaktballen en runderlapjes hoeven aan te horen. Een complete ban op betweterig vegetarisch geneuzel vanaf moreel verheven podia zodat we weer rustig kunnen barbecuen: daar tekenen we voor. Welke trekker moeten we overhalen?