Kijk eens effetjes wat hier te koop staat stond. Een Volkswagen Passat 4.0 W8 Protection, van een oud opaatje geweest. Namelijk Willem Holleeder. Derhalve is de zwaar bepantserde bak uitgerust met allerlei James Bond-gedoe om ervoor te zorgen dat de ex-eigenaar niet bij het minste of geringste in slaap gesust zou worden. Niet dat wij suggereren dat Willem in de criminaliteit zat, maar zo'n Neuzenmobiel had-ie kennelijk wel nodig. En die andere is een BMW 540i Protection B4, waarbij 'B4' staat voor bescherming tegen handvuurwapens als .22, 9mm Para, .357, .44 Magnum en zelfs de Scorpion. Deze kar is eveneens van een oud opaatje geweest, namelijk van Dino Soerel. Ook al zo iemand van wie we nooit zouden durven zeggen dat het een crimineel is / was. De twee wagens stonden samen in de verkoop voor 30k, maar door overweldigende belangstelling moeten wannabe-criminelen het binnenkort maar uitvechten op een veilig. Pang pang!