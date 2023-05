Ik heb één keer in mijn leven Put opties gekocht. Corona was reeds in Italië ge-arriveerd en Femke Halsema zei dat je best met elkaar in een druk café kon knuffelen, vluchten uit Shanghai konden blijven doorgaan en carnaval werd toch in kleine kring gevierd. 'De idioten hebben geen idee wat er op hen afkomt' was mijn gedachte. Nog geen twee weken later was de realiteit bij hen ingedaald. Hun idiotie sloeg nu echter volledig naar de andere kant door, want Corona was wellicht een nare aangelegenheid, maar niet van dien omvang, gezien de aard en het aantal slachtoffers, dat het maatschappijen zou ondergraven. Dit werd als zodanig wel naar voren gebracht met de meest waanzinnige en ridicule maatregelen. "Samen" zouden we Corona verslaan. Wij zouden "samen" het virus uitroeien. Hierbij gesteund door welwillige wetenschappers die het totalitaire plaatje van de regering wilden onderschrijven. Een integere wetenschapper had gezegd dat we het virus moeten overwinnen in evolutionair-technische zin, in plaats van de virus uitroei-retoriek van de regering. Uiteindelijk kwamen hierdoor de Hugo de Jonge's en soortgelijke wappies met de meest enge fascistische ideeën op de proppen. En dat probeert men helaas gauw te vergeten.