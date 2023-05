De miljardenbonnetjes voor de asielcrisis stapelen zich op en aangezien dat Miele-geld ergens vandaan moet komen zet het kabinet het mes in het budget voor ontwikkelingshulp. Een paar miljard minder naar mensen uit arme landen wegens hoge binnenlandse kosten voor mensen uit arme landen. Klinkt allemaal heel logisch, maar CU en D66 zijn over de zeik. Bezuinigen is tenslotte prima, maar niet als u aan hun hobby's komt. Dan roept D66-marionet Hammelburg plots dingen als "onacceptabel" zonder alternatieven te bieden voor deze extra miljarden die de opvanghobby jaarlijks kost. De hypocrisie druipt er bij CU66 werkelijk aan alle kanten vanaf: eerst tekenen ze braaf bij het kruisje als het om asielbeleid en geplande bezuinigingen gaat en daarna proberen ze zich in de pers luidruchtig te distantieren van de zelf ingezette koers. Dan scharen ze zich plots bij de linkse partijen, zitten ze hoog op de morele troon en eisen ze een max op de hoeveelheid euro's die uit de ontwikkelingspot komt, terwijl ze best weten dat de alternatieven veel erger zijn. Of zoals minister Liesje Schreinemacher (vvd) van Ontwikkelingssamenwerking zelf concludeert: "Als we een plafond instellen, moet het geld ergens anders vandaan komen. Dan gaat het ten koste van de zorg of het onderwijs." D66 zit al bijna zes jaar in de regering en heeft de mond vol over "beheersbare migratie", maar wist nog helemaal niets te doen aan de wekelijkse +800. Misschien moeten ze eerst het probleem eens aanpakken voordat ze zeiken over de oplossingen.