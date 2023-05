Heerlijke escalatie in de ernst en omvang van Poetins paleisintriges, alsook alweer een wekker voor iedereen die nog steeds denkt dat het moderne Rusland een land is en in plaats van een kleptocratisch maffiatheater waar spreekrecht enkel evenredig is sociopathie. De Washington Post bericht in een S C O O P dat afgelopen januari:



"Prigozhin said that if Ukraine’s commanders withdrew their soldiers from the area around Bakhmut, he would give Kyiv information on Russian troop positions, which Ukraine could use to attack them. Prigozhin conveyed the proposal to his contacts in Ukraine’s military intelligence directorate, with whom he has maintained secret communications during the course of the war, according to previously unreported U.S. intelligence documents leaked on the group-chat platform Discord. (...) Two Ukrainian officials confirmed that Prigozhin has spoken several times to the Ukrainian intelligence directorate, known as HUR. One official said that Prigozhin extended the offer regarding Bakhmut more than once, but that Kyiv rejected it because officials don’t trust Prigozhin and thought his proposals could have been disingenuous."

Een gelekt Amerikaans inlichtingendocument en twee Oekraïense bronnen. Het is geen smoking gun, spin-gevoelig, maar ook zeker niet onwaarschijnlijk en hoe dan ook smeuïg. De verhoudingen lagen ongeveer als volgt: Wagner Group-eigenaar Yevgeny Prigozhin staat Poetins trouwe bondgenoot MinDef Sergei Shoigu naar het leven, maar heeft wel een zekere loyaliteit aan Poetin zelf. Dus nu is het de vraag hoe Poetin zal reageren op dit hoogverraad.

En nu we het toch over Bakhmut hebben; het lijkt er zeer op dat Rusland niet in staat gaat zijn - na een veldslag van máánden om een stadje met 73.000 inwoners - om het stadje in handen te houden. Kolonel Douglas McGregor heeft nog niet op de ontwikkelingen gereageerd.

Prigozhin bij Wagner-lijkenveld begin mei woedend op Ministerie van Defensie

Ongelofelijke vid van RU soldaat die door UKR drone richting...

overgave begeleid wordt terwijl zijn Russische kameraden proberen hem in de rug te schieten en mortieren op z'n positie gooien.

Soortgelijk, maar iets vrediger

ellende