We gaan er (kennelijk) allemaal aan en wat is nou leuker om dat te horen van Cattle Decapitation. Hoe zullen we die combinatie van grind en death eens noemen; om onze muzikale flexitariër GU (minstens 1 dag per week luistert hij geen metal) te eren hebben we gekozen voor veganmetal. Dat houdt in: dieren zijn lief, mensen niet, boos en pessimistisch, want de aarde gaat eraan tenzij we er wat aan gaan doen. "We came to destroy - we're alive to cause abject suffering." En: "What a wondrous life this would have been. But I'm outnumbered. Like the stars at night. There's so many of us. That need to die." En dat dan gecombineerd met veel muzikaal talent. U kunt uw lichaam natuurlijk tussen de Russische actievoerders werpen op de A12, of... u koopt een lekker schijfje onheil. Ook vrolijk, maar nu even wat minder heftig: Dropkick Murphys komt met de tweede (!) plaat met een Ierse verkrachting van Woody Guthrie, in een poging 'm af te pakken van Bob Dylan, en NU IS HET WEL GENOEG JA. Hierrrr zomaar het openingsnummer van de huidige tour van Bruce Springsteen, omdat het zo'n baas is, en meer nieuwe muziek na de klik.

Dropkick Murphys (doen Woody Guthrie)

Lil Durk (hiphop, ft. J. Cole, de beste rapper van de planeet)

There Were Wires (Kwint)

Bruce Cockburn (singer-songwriter opa met een prachtige achternaam)

The Acacia Strain (metalcore)

Parker McCollum (country)

Abe Partridge (breekbaar, beetje Eels- of Lambchop-achtig)

Moby (klimaatmuziek)

Black Spiders (rock)

Lone Wolf (punk)

BC Camplight (americana singer-songwriter)

The Amity Affliction (metalcore)

YoungBoy Never Broke Again (hiphop met dat nare snerpende Shaggy-stemmetje)

Veil of Maya (nog meer metalcoredingessen)

Bring the Hoax (soort punk)

Alison Goldfrapp (discogedoe)

DevilDriver (metal)

Hot Mulligan (emogedoe)

Belinda Carlisle (saaie middle of the road troep)