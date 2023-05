Enorm lekker gewerkt hoofdredacteur Tubantia D66-spin Daan Bonenkamp die onlangs zijn 'woning in het Westen' te koop zette wegens zijn nieuwe functie in het 'Oosten'. Want de terreur-junks wonen dan misschien niet in het kasteel op de Parkweg in "een gewild stukje Voorburg", maar ze wonen wel op de Vlierstraat 51 (maps) in een minder gewild stukje Enschede. Zeggen wij niet, zegt Tubantia: "Het is klaar, het is genoeg geweest. Er moet nú iets gebeuren, anders nemen ze het heft in eigen hand. De bewoners van de Vlierstaat in Enschede zeggen te worden gegijzeld door de mensen op nummer 51, junks die er een potje van maken."

Overigens zijn we helemaal voor de IJzeren Vuist voor zulke figuren hoor, maar een volledig adres vermelden is toch op z'n minst wel ongebruikelijk. De casus in kwestie: "Buurvrouw Yvonne: „Ik heb hier honderdmaal liever asielzoekers of Oekraïners die een dak boven hun hoofd nodig hebben, dan deze junks. Daar heb je geen last van.’’ De rest knikt instemmend." Nou, dan weet je het wel.