Nederland wordt al enige maanden bestookt op social media met deze propaganda.

‘Republiek’ het vroegere genootschap heeft een bak geld gekregen.

Reken maar dat anti-monarchistische PvdD er ook in zit.

Nb Laurens-Jan Brinkhorst uit D66-huize was en is vertrouweling van HKH Beatrix.

Via Laurentien familie.

D66 is een back stabber partij in ‘hart en nieren’ (sic) die Nederland stap voor stap ontmantelt.

Ze sturen aan in opgaan in Europa.

Zie het betoog van Martin Bosman over Van Drimmelen en zijn lobby-baantjesmachine.

Het is echt de nagel aan de doodskist van dit land.

Onze monarchie is een zegel van Nederland als het gaat om geschiedenis, eigenheid en lange duur. Ondanks een klein weeffoutje hier en daar.

Wie Republikein is draagt bij aan deze ontmanteling van eigenheid en identiteit.

De loyaliteit van D66 ligt al lang niet meer bij ons land. Die ligt bij ‘Europese belangen tenminste van ons’.

Een beter plan zou zijn datbernieder die nationaal of provinciaal bestuurder is tenminste 2 jaar niets mag doen in een Europese functie qua belangenbehartiging.

Zie daar betoog gisteren van Omtzigt: datbis in Nederland heel slecht, het slechtst geregeld.