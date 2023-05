Ik stond van de week te borrelen met de PvdA wethouder in Den Haag. Hij permiteerde me hem op de man af hierover te bevragen. Mijn eerste argument heb ik kunnen verwoorden, dat de beste man, hoewel niet van mijn persuatie, toch wel hard is gejorist op basis van het enkele feit dat het OM hem verdacht. En dat hij bij de laatste coalitieonderhandeling vanwege dat feit erbuiten is gehouden. En dat het dan redelijk is dat als vrijspraak volgt, dat dan herstel volgt, al is het maar om strategische redenen (van negeren wordt ie groter). Mijn tweede argument heb ik niet echt kunnen overbrengen, iets als: stel je nou voor dat jou dit zou gebeuren. Maar goed. Hij maakte heel duidelijk dat er nul kans is dat ie hem er bij wil. Hij staat er voor zijn eigen partij zegt ie. Opportunistisch kun je dat noemen. En het feit dat de beste man is gewieberd vanwege een verdenking wil ie niet corrigeren, want destijds was ie oppositie, geen verantwoordelijk coalitielid. En daarnaast, er zijn inhoudelijke redenen om niet met de man te willen werken. Niet alleen op vlak wat (politiek inhoudelijk), maar ook op vlak hoe (hoe ver je gaat).

Ik klap voor zijn oprechte antwoorden op mijn borrelvragen. Tegelijk denk ik dat dit niet de weg is. Ook al onderschrijf ik zijn bedenkingen op het vlak hoe.