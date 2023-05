Weet u nog dat onze overijverige klimaatdrammer Rob Jetten afgelopen najaar besloot dat de Nederlandse gemeenten hun contract met Gazprom in de op groene stroom draaiende papierversnipperaar moest proppen, omdat anders Poetin zou baden in ons belastinggeld? Dat bleek niet te kloppen, omdat de betreffende Duitse tak van de gasleverancier al was overgenomen door de Duitse staat en er dus geen euro richting het Kremlin ging. Dat had Robje kunnen weten als hij onderzoek had gedaan voordat hij zijn muil opentrok, maar we moesten per se het braafste jongetje van de klas zijn, dus de poep hing al aan de ventilator voordat Jetten zijn keutel kon intrekken. Onder meer de gemeente Utrecht en een aantal gemeenten in Twente hadden hun contract al aan de wilgen gehangen in ruil voor een veel duurder, nieuw exemplaar en het bonnetje voor deze gasblunder is inmiddels binnen. De klimaatkoning maakt 74 miljoen euro over naar de brave gemeenten ter compensatie voor zijn flater. Dat is natuurlijk geen hoog bedrag in het miljardenspel van het landelijk bestuur, maar zo onnodig dat het toch een beetje pijn doet. 74 miljoen euro kwijt, omdat dit kabinet zo graag wilde deugen dat het vergat te controleren of het nodig was. 74 miljoen door het putje, omdat we drammers laten leiden.