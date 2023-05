Ik heb het gisterenavond met stijgende verwondering bezien; DEZE tragische dwaallichtjes moeten 'extreem-rechts' voorstellen in Nederland? DIT is waar wij de AIVD en het OM voor betalen - om deze verdwalio's in de gaten en uit de samenleving te houden? Mijn God - als dit het hele probleem is, dan hebben wij in Nederland geen probleem met 'rechts'. Dit zijn bepaald geen 'Reichsbürger' , "Gouden Dageraad' adepten, Poolse 'Nikloti' of Oekraïnse 'Svoboda' fans- dit zijn tragische éénlingen. Die moet je niet opsluiten wegens een misplaatst oprispinkje, die moet je gewoon hun zielige gang laten gaan en schouderophalend doorlopen. Laat de AIVD zich in dit land liever even serieus buigen over Grijze Wolven, Nederland-Palestinagriezels. dierenrechtenfreaks of de AFA.