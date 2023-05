Bekende twitteraar Mies:

Volt is een politieke partij voor mensen, die niet van politiek houden, maar wel vinden dat zij de juiste mening hebben over politiek. Dat kan helemaal niet en langzaam maar zeker wordt de partij dan ook ingehaald door de realiteit. Maar ondertussen zitten er wel drie enorme clowns in de Tweede Kamer die een rechter nodig hadden voor een politiek conflict, en nu is er ook een rapport rapport van 194 pagina's (diep verstopt op de eigen website, maar gevonden door het AD) over de kwestie-Gündoğan waarin het woord Gündoğan NUL (NUL! Geen één, niet, niks, niente, δεν, zero, nakkes, nada) keer voorkomt in de hoofdtekst. Dat klinkt grappig en volledig losgeslagen van de realiteit en dat is het ook. Zelf onderzoek doen kan hierrr (pdf) en omdat het vandaag Europadag is hebben we voor iedereen die wel normaal is de 26 gekste fragmenten maar vast onder elkaar geplakt.

1. Wij willen iedereen die op dit topic reageert vragen eerst tot 10 te tellen

2. Iedereen heeft meegewerkt!

3. Echt iedereen

4. Nou jaaaaa

5. Bijna iedereen dan

6. Enorm heldere definitie van Het Ex-Fractielid Dat Niet Genoemd Mag Worden

7. Diversiteit is leuk en aardig, totdat die allochtonen een grote bek krijgen

8. Het gaan niet om Gundogan en niet om de melders, maar over wie dan wel?

9. De commissie werkt onafhankelijk, maar het Bestuur bepaalt wat er online komt

10. WAT GEEN NON-BINAIRE IN DE COMMISSIE!!!!

11. Er was een buitenlander maar die vonden de blanken bij Volt niet geschikt

12. 1360 (!) uur interviewen

13. "Het [...] geluid". Wat moet daar staan? Nieuw? Europees? Debiel?

14. Gundogan was van meet af aan een excuustruus

15. "Volttimers." Wij herhalen: "Volttimers"

16. Al voor de verkiezingen hadden Dassen en Gundogan mot

17. Jeetje zeg

18. Oh oh oh wat verschikkelijk

19. Oftewel: Dassen & bestuur hebbe Gundogan genaaid

20. Helder!

21. Hier staat dat ze bij Volt niks kunnen

22. Totale verwarring is verwarrend

23. Wat. Een. Prutsers.

24. Partij die alles verkeerd doet: "Misschien kunnen anderen van ons leren!"

25. We willen best divers zijn maar allochtonen met een grote bek tyfen we eruit

26. Laten we "fractie" definiëren. En "banaan". En "blauw"