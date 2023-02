Het is inmiddels alweer een jaar geleden dat Volt instortte door de grensoverschrijdende sloopkogel die Nilüfer Gündogan heet. Met verhalen over losse handjes, malle appjes, schreeuwpartijen, ongepaste grapjes en vele vrolijke drankjes duurde het niet lang voordat de toch al slappe fundering van de pornovilla het begaf en het geheel als een kaartenhuis bestaande uit alleen maar jokers in elkaar stortte. Gündogan werd met enige omwegen de fractie uitgetrapt en ze ging in de Kamer door als de zoveelste splinterpartij zonder inhoud. Volt bleef over met twee zetels en verdween terug in de anonieme schaduwen van de achterste kamerzetels, alwaar ze langzaam uit ieders geheugen verdwenen. Dat is tevens de reden dat zo'n beetje iedereen vergat dat er nog een juridische strijd gaande was tussen de beide partijen waarin vandaag een uitspraak verscheen. Het gerechtshof in Amsterdam toont zich #TeamVolt en zet daarmee een streep door die malle uitspraak (van dezelfde rechter die Baudet veroordeelde voor Godwins, red.) waarin een rechter bepaalde wie een politieke partij wel en niet uit de fractie mag zetten. Het is een beetje mosterd na de met extra alcohol geserveerde maaltijd, maar dan is dit juridisch in ieder geval rechtgezet. Dan kunnen beide partijen zich eindelijk eens met politiek bezighou... ah shit, bodemprocedure.