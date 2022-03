De SP heeft ook ooit de fout gemaakt te denken dat het een aanwinst zou zijn om een Marokkaan in de fractie te plaatsen. Ali Laerak heette deze man. Ooit als gastarbeider naar Nederland gekomen, uitgebuit door de kapitalistiese plutocratenbende van DAF, later de politiek ingegaan.

Ali was eerst bij de PvdA, maar dat stelletje revansjistiese renegaten was natuurlijk niet radiaal genoeg voor hem, hij ging bij de SP.

Jan Marijnissen was wel bereid dit slachtoffer van Brabantse Bazen tot zich te nemen en Ali kwam in het parlement.

Ali begon echter de door de revolutionaire cohorte (Jan Marijnissen) vastgestelde strijdmethoden te dwarsbomen. Daarbij hield Ali zich niet aan de, door Jan Marijnissen vastgestelde afspraak, om een flink deel van zijn salaris als parlementariër in de partijkas te storten. Ali vond het belangrijker om zelf royaal in zijn levensonderhoud te voorzien dan om het geld,dat hij als proletariër toch niet nodig had, op de plaats te laten komen waar het hoort: bij de arbeiders, dus bij de SP.

Ali koos eieren voor zijn geld. Hij splitste zich af en behield zijn volledige salaris.

Ali was bovendien van mening dat het nog belangrijker was als zijn eigen klasse mee te laten genieten van het geld dat hem rechtens toekwam. Ali verhuisde naar Marokko en liet zich nooit meer zien in de Tweede Kamer. Handig natuurlijk, omdat het prijspeil in Marokko veel gunstiger is dan in Nederland.

Verder had Ali ruime opvattingen over de interpretatie van te declareren kosten.

Ali bleek aanvankelijk 8.000 euro ten onrechte te hebben gedeclareerd. Later bleken de kosten op te lopen tot 25.000 euro.

Imiddels is Ali door Allah zelf gestraft. Ali is getroffen door een slopende ziekte in inmiddels is Ali gestopt met declareren.

Bij de SP is men inmiddels iets voorzichter met het positief discrimineren van Barbarijse rovers geworden, echter er is nog een lange weg te gaan.

