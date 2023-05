We hebben geen idee of deze CBS-cijfers over vertrouwen een beetje te vertrouwen zijn, want u vertrouwt helemaal niets meer. Weinig Nederlanders hebben nog vertrouwen in de Europese Unie (48,7 procent), banken (48,5 procent), ambtenaren (42,5 procent), persmuskieten (39,8 procent), grote bedrijven (35,8 procent), de relatie van Gordon (cijfers onbekend, maar ongetwijfeld om te gieren) en kerken (29,6 procent), maar u moet al helemaal niets hebben van de hoge heren in Den Haag. "In het laatste kwartaal van 2022 had 25 procent van de 15-plussers vertrouwen in de Tweede Kamer. Dit is het laagste niveau sinds 2012, toen dit onderzoek voor het eerst werd uitgevoerd. Ook het vertrouwen in politici is met 21 procent aanzienlijk lager dan in voorafgaande jaren." Een nieuw dieptepunt voor een coalitie waarop u kunt vertrouwen dat ze de dieptepunten aan elkaar rijgen. Al reflecteren deze cijfers uiteraard het werk van alle Haagse zetelbezetters die het falende kabinetsbeleid onvoldoende weten te corrigeren danwel af te straffen. Redenen voor het lage vertrouwenscijfer worden niet gegeven, maar als land met een crisissencrisis weet u als burger zonder vertrouwen inmiddels wel waar het schort. En aangezien snelle oplossingen niet in zicht zijn, zal het dieptepunt van deze vertrouwenscrisis nog niet bereikt zijn. We hebben er alle vertrouwen in dat dit cijfer nog veel lager kan.

Vertrouwenscrisis in beeld