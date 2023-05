Vliegen. Het is nogal veelbesproken de laatste tijd. Soms omdat het helemaal stilligt vanwege een virus, dan weer omdat er een kudde verdwaalde paarsharigen met een bakfiets op Runway 06-24 het vliegverkeer staan te hinderen (beter bekend als de Kaagbaan). Wat je minder hoort, is hoe u eigenlijk vliegt. Zou u een abortus over hebben om meer airmiles te mogen maken? Hoeveel kinderen zouden maximaal aan boord mogen om het klimaat niet te veel te belasten? Vindt u dat aanvliegen op Funchal Airport op Madeira ook altijd zo spannend, of bent u daar nog nooit geweest en moet u bovenstaande video aanklikken om te begrijpen wat we bedoelen? Ook niet onbelangrijk: hoe ver mag de luchthaven van uw voordeur zijn, stap je wel of niet graag over en hoe kom je in sandersnaam in Singapore? Nou, je zou een student aan de TU Delft enorm helpen als u daar even wat vragen over wil beantwoorden. Want er wordt altijd wel verteld wat je allemaal niet meer mag. Maar niemand vraagt ooit hoe u het wél zou willen. En nu kan het!