In een online nieuwsprogramma uit India zag ik gistreren een onderwerp over de nieuwste gelekte VS-geheime documenten. Dit keer een overzicht van de sterkte / zwakte van de militairen per herkomstland die volgens die geheime info in de Oekraïne zijn. Niet duidelijk zou zijn wat die militaire teams doen en waar dat ze dan zijn precies. In de opsomming van landen met geheime operaties in de Oekraïne, wordt Nederland óók genoemd.

Toen Putin zijn laatste militaire aktie had in Tsjetsjenië, sprak ik een medewerker van Reclassering Nederland. De man zat op z'n praatstoel en liep onder meer leefg over zijn zoon, die beroepsmilitair was bij een speciale commando eenheid van het Nederlandsche Leger. Die [x] geschikte jongeman kwam volgens pa nog eens ergens met zijn eenheid op missies. Bijvoorbeeld zattie nu in Tsjetsjenië. Daar vroeg ik voorzichtig wat op door, maar hij weist het verder ook niet. Later die dag ontkende vader het hele verhaal weer, en er kwam verder geen nieuws uit. Maarrr inmiddels heeft Defensie de inzet van de geheime aktie bevestigd. Ging om meekijken sur place..

Dus dat in die US-docs info staat over inzet van Nederlandse militairen in Oekraïne nu, terwijl we as spreken, dat lijkt me juist. Maar ja, de Nederlandsche Pers slaapt rustig verder? Ik vraag me dan weer af, wat heeft Dutchpret daar nou weer te zoeken... Iemand?