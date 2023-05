Mooi draadje dit. Het vertelt een hoop over de mens achter de reaguurders.

Toch wil ik eventjes het volgende gezegd hebben.

Het is natuurlijk wel heel gemakkelijk om Zelensky voor de Komiek uit Kiev uit te maken. Vooral als je erachter komt dat de Russischtalige Zelensky in Kryvvi Rih, Oost-Oekraïne is geboren en in zijn tijd als acteur en komiek vooral razend populair was bij Russen en Russischtalig Oekraïners zowel in Rusland als Oekraïne. Oekraïens heeft hij later geleerd. Zelfs de beruchte Kremlin propagandist Solovyov was groot bewonderaar.

Het feit dat hij zich ontwikkelt van entertainer tot groots staatsman hebben we niet gezien sinds Reagan die immers ook "maar" een acteur was. En bij lange na niet ze getalenteerd als Zelensky.

Het ridiculiseren van Zelensky is dan ook het ultieme zwaktebod. Het dedain komt dan niet voort uit morele of intellectuele superioriteit maar tekortkomingen.

Het zal niemand wat uitmaken maar als je jouw gelijk moet halen met een act van Zelensky die razend populair was in Rusland. Iemand die als staatsman aan Reagan tipt. Dan doe je dat maar lekker. Het is alleen heel goedkoop. Het mag hier gelukkig wel in het vrije westen, en daar vechten ze in Oekraïne zichzelf dood voor. Iets wat bij ons een geboorterecht is. Gelukkig weten bijna alle Nederlanders dat nog wel. Daarom vanavond de doden herdenken. Ook de Oekraïners en vrijwilligers die stierven voor vrijheid en democratie, en ook de slachtoffers van MH17 wiens dood Poetin ook direct voor verantwoordelijk is.