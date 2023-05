In de jaren '70 waren er voor studenten helemaal geen meiden in Delft. Dus dan gingen we in de zomer naar Scheveningen ons vergapen aan de toeristische deernes die ook iets spannends wilden meemaken dan alleen maar platliggen op het strand. Je kon daar toen altijd gratis parkeren aan die weg langs de duinen loopt. Geen enkel probleem, maar je moest wel een eindje lopen. Waarom het nu niet meer kan is mij een raadsel. Zeker hebben ze die plekken nu tot natuurgebied verklaard. In de jaren '10 parkeerden we nog gratis langs de Scheveningse weg. Dan moest je ook een eindje lopen.

Maar ik heb de oplossing! In Delft-Zuid aan het eind van de Buitenhofdreef is de halte van tramlijn 1 naar Scheveningen. Je kan daar royaal gratis parkeren en lijn 1 stopt voor de deur van het Kurhaus. Een retourtje met de tram is veel goedkoper dan die €50. En een mooie sightseeing o.a. langs het Binnenhof. Niet verder doorvertellen hoor, anders gaan ze daar ook tarief heffen voor parkeren!