Hup de zon uit & dan rennen we nu door naar Rotterdam voor de strijd om de KNVB Cup! Het landskampioenschap is voor Feyenoord, maar beker gaat mee naar Amsterdam of Eindhoven: Ajax tegen PSV. Vorige week in de competitie kreeg Ajax met 3-0 beuk en dat moet niet nog een keer gebeuren, want dan zitten er straks helemaal geen gloryhunters meer in dat stadion. PSV heeft ook wel betere jaren gekend, maar met een tweede plaats & het veroveren van de beker zou trainer Ruud van Nistelrooij toch kunnen spreken van een prima seizoen. Wel, eerst een potje ballen, hopen dat er geen verdwaald biertje op het veld valt, dan dat gezeik met die badjassen, dan de Dennenappel de lucht in en dan zuipen op het Leidse / Stratum. BUITENSPEL! Stijlloze voorspelling: 2-1 voor PSV.

AT5 voor de eerste keer ooit buiten de Ring A10