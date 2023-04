T is nixxx persoonlijks (ok een klein beetje)

Fuck het koningshuis

Niet omdat het zo stoer klinkt, maar omdat het juridisch standhoud.

Denk dat er ook leden van het koningshuis zijn/zijn geweest die er ook zo overdenken. Maar deze generatie zal er niet meer onderuit kunnen.

Bij Amalia ligt de sleutel gedurende ons leven.

Maar het zal nooit geboren. We zouden vast en zeker geen feestje kwijtraken, dat geframe kennen we ook wel. Al was het maar omdat alle vakbonden nooit zullen zeggen: Kijkt u eens werkgevert, wij gaan vanaf nu 1 dag meer en gratis, voor u werken. Sterker.... wij lopen énorm achter bij andere landen, als het over feestdagen gaat. Zit em geloof ik vooral in de Katholieke feestdagen.

Tot die tijd vreten mensen als Prins Bril lekker van 2 walletjes.

In de tijd van mijn ouders was het spektakel nog door God gezonden. Je moest (ook) het instituut onvoorwaardelijk dienen. Met of zonder Hendrik, met of zonder een gevluchte Wilhelmina (goed van Wim-Lex dat hij daar op terug is gekomen) en met of zonder een Benno. Maar zoals mijn ouders staat de SGP er nog steeds in. Maar de bijbeltekst daarover is nogal multi-interpretabel.

Gister wel een leuke uitzending van K & S. Maar owww er zat maar 1 dom-momentje van het gezin in! En de Poetin-foto.

Geen 'Videla verdedigen'

De jacht verdedigen en er veel geld voor vragen

Blunder-Griekenland-Corona zat er dan wel in.

Paleis gekocht voor de kust van Afrika met geloof ik 2 bevriende stelletjes...

Even verderop liepen uitgemergelde mensen te smeken om eten en drinken.

Moest ie natuurlijk verkopen. www.ad.nl/binnenland/villa-willem-ale...

Enz. Enz.

Mooi was het tegengas van Jeroen P. Al is ie ook wel eens skerper geweest.

Maar als er een politieke partij komt die zich tegen het Koningshuis zou keren. Krijgt ie zeer waarschijnlijk mijn stem. De SP heeft het in ieder geval geskrapt.

Gek eigenlijk de ze dat niet durven. De draagkracht onder de erfopvolgers lijkt steeds minder te worden.