We hebben inmiddels een hoop Russische spotjes voorbij zien komen en die hadden meestal als strekking: doe het nou maar voor het geld want we hebben toch geen economie. Maar aangezien al die dagloners inmiddels alweer verdronken zijn in de eerloze hel van een loopgravenoorlog met drones wordt er nu weer een appel gedaan op die paar échte mannen die er nog over zijn. Als deze oorlog iets heeft aangetoond dan is het wel hoe weinig hypermasculine bravado eigenlijk nog waard is op het moderne strijdtoneel, maar goed, je moet toch iets als HR. En een oprechte vraag dit, wanneer worden Russische vrouwen ingezet om de overgebleven mannen met witte veren het slagveld op te castreren?

Een echte Russische man!

Nog twee echte Russische mannen