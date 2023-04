We zijn een tijdje geleden gestopt met The Smashing Pumpkins, radio uitzetten / volgende track, maar toch maar even voor de vorm: vandaag (of misschien toch volgende week, maar dan hebben we het maar gehad) verschijnt het derde deel in de ATUM-reeks, een driedelige rockopera die toch vooral heel cringe is. Het muzikale pad van Billy Corgan en z'n makkers is als de filmografie van Nicolas Cage en dat vinden we ook een erg verwarrende verzameling onzin en meesterwerken. De laatste jaren is het toch vooral heel erg saai en naar, en de stem van Billy begint nu ook enorm op de zenuwen te werken. Tijd voor wat anders, makkers. Wat anders, zoals Enter Shikari, zoals altijd compleet in de overdrive met elektronisch overkooksel, maar toch ook heel gevoelig: spoel hieronder maar eens door naar 2.30! ZOU DAARNA DE HEL WEER LOSBREKEN? Meer nieuwe muziek na de klik!

Jethro Tull (fluitgedoe)

Lloyd Banks (dikke hiphop)

Brutal Youth (punk)

Decipher (black metal)

The Heavy (rock)

The Mars Volta (akoestische plaat)

The 69 Eyes (goth rock feat. Kat von D)

Todd La Torre (progmetal omdat GU zo dol is op dit emo gedoe)

Everything But The Girl (moderatiaans)

Superviolet (heppie de peppiepunk)

Tiësto (dancedinosaurus)

YoungBoy Never Broke Again (onprettige rap)

Scaramanga (Kwintiaans)

Esther Rose (country)

Magazine Beach (poppunk met hoge hakken)

En zo'n nieuwe LIVE knaller van Bruce