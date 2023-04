Roken. Ongeveer net zo cool als een pak yoghurt dat drie uur in de zon heeft gestaan en daarna derde is geworden bij een sjoelwedstrijd onder het personeel van het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen. Maar in de zoektocht naar een maatschappelijke strijd die nog wel te winnen is, is de politiek weer eens uitgekomen bij de kankerstaven en aangezien bijna niemand in de echte wereld nog rookt (behalve Dieuwertje Blok, maar die is kennelijk ook al gestopt) moet de sigaret dan maar uit alle films worden geschrapt. Dat hebben ze tien jaar geleden ook geprobeerd, en daarna gingen de filmmakers die juist wel cool waren alsnog sigaretten in hun films stoppen en kreeg je er voor iedere sigaret die in beeld kwam 0,28 punt op de IMBD-rating bij. Essayvraag: waarom zorgen die anti-rookspotjes er altijd voor dat je zin krijgt in een peuk?

Okee wacht roken is toch cool

UPDATE - Ook dat nog!