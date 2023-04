Drie dagen terug zat een geblokkeerd ventieltje de lancering in de weg, dus vandaag gaan we in de herkansing. Rome is tenslotte ook niet in één dag gebouwd en De Nachtwacht niet in een uurtje geschilderd: grootse projecten hebben tijd nodig. En groot is ie zeker, die Super Heavy rocket met een Starship op het gevoelige puntje: 120 meter aan puur fallisch ruimtegenot. Nu nog in de testfase, maar uiteindelijk gebouwd om de mens weer terug op de maan te zetten. Al blijft Musks einddoel iedereen elektrische rijden , hyperloops onder uw huis , grote gaten boren , onmogelijke namen voor alle kinderen , technologische singulariteit , onbegrensde vrijheid van meningsuiting , wereldheerschappij , MARS! Het plan is simpel: raket afschieten, afkoppelen na 2:52 minuten, de Super Heavy laten landen in de oceaan en Starship nog een stukje door laten vliegen en uiteindelijk in het water in de buurt van Hawaii laten plonzen. Eitje. Nou ja, als alle ventieltjes meewerken. Wij kunnen wel wat afleiding gebruiken van het aardse leven, dus we zitten klaar voor de volgende stap in de onstuitbare vooruitgang richting andere planeten. Wat zouden de stikstofnormen op Mars eigenlijk zijn?

UPDATE: T-3 min en we zijn nog groen.

UPDATE: Toch nog even extra wachten.

UPDATE: Daar gaan we dan.

UPDATE: LIFT-OFF!!!

UPDATE: Foute boel na 2 minuten. Geen afkoppeling. Wel een aantal loopings en een grote explosie. Mars moet nog even wachten.

UPDATE: Elon noemt het een exciting en leerzame lancering.

Jammer joh

Vlammend einde

Hier missen een paar motoren...

Opklikbaar vluchtplan

Om op te klikken

Einddoel: Mars

Tussendoor gisteren nog wat satellieten gelanceerd