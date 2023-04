Nog even beter gelezen, dit maakt het nog interessanter:

"willing to take baby first aid and care certificate....(our expense, data wel)"

Er is iets goed mis in de maakbaarheidsdroom van deze adverteerder. Een onbekende mag je huishouden, kind en dochter regelen. Dat is geen probleem, maar als het maar gecertificeerd is. Dan is het gedekt...

Wat voor gezin woont daar aan de panamakade? Ik weet het stiekem wel, allemaal verschrikkele import Amsterdammers. Het ergste soort. Loopt je altijd in de weg bij winkelcentrum brazilie om de hoek.

Dit stukje zeeburg/oost is het meest foute gentrificeerde stuk van Amsterdam. Erger dan Oud-zuid, erger dan oost Linneusparkweg, erger dan de Jordaan, erger dan NDSM.

De eerste bakfiets ooit is daar gespot.