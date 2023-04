Da's toch wel een probleem van deze tijd, dat heel veel van wat je zegt of doet "opruiend zou kunnen zijn, maar dan enkel vanwege de een of andere specifieke context die in feite niets maar dan ook niets te maken heeft met de handeling of de bewoording.

Als je telefoon wordt gestolen en het GPS-signaal komt ergens vandaan, is het dan in zijn algemeenheid mogelijk opruiend wanneer je op je Facebook-pagina meldt waar dat signaal vandaan komt? Of is dat enkel wanneer dat signaal vanuit een bepaalde, politiek gevoelige plek komt?

In dit geval heeft Ties enkel gemeld waar dat signaal vandaan kwam, en daar niet van alles aan toegevoegd. Had hij gezegd "zie je wel, dacht ik wel, het zijn altijd die asielzoekers, die stelen als de raven, die deugen niet, geen van allen, weg met alle asielzoekers" of meer van dat soort verdachtmakingen, dan had de politie toch wel een beetje een punt, maar nu niet. Het zou best kunnen zijn dat de dief een COA-medewerker was, of de melkboer die net op dat moment aan het AZC aan het leveren was, of een loodgieter de een toilet aan het ontstoppen was, ik noem maar wat. Zou ook nog kunnen zijn dat het een eerlijke, oprechte asielzoeker betreft die de telefoon uit de handen van de werkelijke dief, een boze witte oude cisgender BBB-stemmer die het ding aan hem wilde verkopen, heeft gegrist en bezig was om erachter te komen wie de rechtmatige eigenaar was zodat-ie het terug zou kunnen brengen.

Ties heeft enkel een feit gemeld, een vaststaand feit, een keihard feit. En we zijn inmiddels zo ver dat enkel het melden van een feit al als opruiend kan worden aangemerkt, dat feiten, ook al zijn ze feiten, keiharde feiten, verdoezeld moeten worden, niet genoemd mogen worden, uit het zicht moeten blijven, onder het tapijt moeten verdwijnen, of zelfs verdraaid moeten worden, ontkend, vernietigd.

Op eieren lopen, heet dat. Een heel stelsel van taboes scheppen die moeten voorkomen dat de waarheid al te zeer aan het licht komt. We kunnen inmiddels de feiten niet meer aan, de werkelijkheid van alledag grijpt ons naar de keel, en we doen liever onze ogen en oren dicht.

Die telefoon was gestolen en het GPS-signaal kwam uit het AZC. Feiten, enkel feiten. Je kunt honderd scenario's bedenken wat het verhaal achter die feiten is, je kunt vanuit je vooroordelen één van die scenario's kiezen, je kunt bang zijn dat anderen vanuit hun vooroordelen een bepaald scenario kiezen, je kunt wensen dat het ene of het andere scenario niet tot de mogelijkheden behoort of niet door velen als voor de hand liggend gekozen wordt, maar dat verandert niets, helemaal niets aan die feiten. Daar kun je niet omheen, die melden zich en daar heb je mee te 'dealen'. Daar heeft de politie mee te 'dealen', daar heeft het COA mee te 'dealen', daar heeft de bestolene mee te 'dealen', daar hebben wij met z'n allen mee te 'dealen'.

Als we de feiten niet meer willen aanvaarden, als we die niet meer aankunnen, zijn we verloren. Dan zijn we de greep op de werkelijkheid die ons omringt volledig kwijt.