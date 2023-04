"radicaal- en extreemrechts. Wat geinig is, want als je radicaal- en extreemrechts in de eerste zin hierboven vervangt door klimaat-, gender- en extreemlinks,":

Wat is extreem links? Je hoort niets meer over de rechtse boeman, antifa. Gender is iets dat rechts heeft opgeblazen om dan maar iets te hebben om hun extreem rechtse ongenoegen te uiten. En klimaat is gewoon wetenschap die door rechts ontkend wordt.

Voor mij is links gewoon zinnig, ik heb het liefst ook altijd over gematigd links, want voor een beetje gelijkere maatschappij. Dat is tenslotte de echte betekenis van links. Hoe rechts nu ook links woke wil noemen. Want ik hoor links nooit over woke. Rechts is daar altijd over aan het roeptoeteren.

Oké, links heeft aanleiding gegeven voor the worst crimes of the century: Mao, Stalin, Pol Pot. En rechts heeft een veel beter business model: ook nu gaat het prima met de 1% en de 99% overleeft min of meer wel. Maar zoals iedereen links was, in de tijd dat ik opgroeide: een vrolijke tijd in Europa, met goede muziek, als iemand zich afvraagt hoe je nu links kunt zijn; nu is iedereen rechts: lees hier maar, op een paar, volgens mij verstandige, mensen na. En je ziet hoe, na Brexit en Trump, beide goed voor Poetin, ze nu eigenlijk achter Orban en Melloni staan. Waarbij Melloni, omdat ze het EU geld nodig heeft, of omdat ze een vrouw is, best redelijk is, maar waarbij Orban eigenlijk liever Poetin dan de EU zou steunen. En overal zie je rechts en autocratiën opkomen. Fox nieuws heeft ook de neiging wat meer Poetin's kant te kiezen. Want daar heb je tenminste nog de gewelddadige onderdrukking van alle vormen van afwijkend gedrag. Terwijl links liberaal is en mensen meer laat doen wat ze willen. Zolang dat gematigd is, is daar niets mee mis. En in deze overwegend rechtse tijden kan links niet anders dan gematigd zijn.

Daarom is links nu de juiste keuze. In deze tijden van een enorme zwaai naar rechts.

Overigens kan ik niet goed in discussie, want eigenlijk had ik dit niet moeten typen omdat ik me klaar moet maken om overhaast naar het vliegveld te gaan, omdat het er even op leek dat mijn moeder stierf. Maar nu lijkt ze weer rustig te slapen, volgens mijn broer die bij haar is. De verpleegster komt snel, en 's middags de dokter. Ze is gewoon thuis met mijn broer.

Maar ik ben een beetje sloom. En daarom staat dit er nu. En zie ik, misschien later, als ik moet wachten op het vliegveld? hier in Dublin, wel waarom mensen denken dat ik eigenlijk een beuk moet hebben (dixit Underthedevil ;)