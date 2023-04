Ongezellig momentje in de Tweede Kamer, waar in de postkamer een ongezellig pakketje geadresseerd aan Geert Wilders werd gevonden. Het was een teddybeer (op zich wel gezellig) met bedrading eraan (veel minder gezellig) maar zonder explosieven (niet per se ongezellig maar aan de andere kant ook niet per se gezellig). Het gebouw werd korte tijd ontruimd, maar inmiddels is de boel onderzocht en weer vrijgegeven. Gezellig is anders!

Ongezellige knuffel!

Ongezellige onderbreking

Ongezellige foto