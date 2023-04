Ja jongens (m/v), tuuuuurlijk is de bar vanavond bijtijds geopend want GeenStijl is al 20 jaar irrelevant & ik kom er nooit meer. We hebben een eurootje naar Metallica overgemaakt om Napster aan te kunnen zetten, gezonde rokers mogen vanavond binnen paffen in Flatgebouw GeenStijlland (Trudy Prins heeft toch afgezegd) en op het dartboard hangen foto's van Weensie & Ruktor. Heaumeaus mogen vrij neuqen in het fietsenhok, maar voor travovoorleesuurtjes moet je in de kelder van De Witte Onderbroek wezen. Ergens op de programmering staat een hommage aan de veteranen van het Stand.nl Forum, een IM voor ReteCool en een hopeloos genuanceerde shoutout naar Sargasso. Alternatief entertainment is er ook: Joost Ravoo houdt een lezing over het spoorboekje in tijden van digitale voorlichting, Rob de Wijk en Joshua Livestro gaan met u bekvechten in 280 tekens over het belang van het inperken van burgerinspraak, en Loes Reijmer en Roos Hertzberger hebben beloofd dat ze heel ver weg blijven. De tombola is vanavond een staafdiagram waarop je kan inzetten in welk jaar uzelf het internet kwam binnen skateboarden, op de golven van luid gillende inbelklanken. Opscheppen dat uw digitale geboorte vóór 1991 gebeurde mag natuurlijk ook, het is maar net hoe oud je wil klinken. En over oud gesproken: vijftientjeslid worden van weblog dezes kan vanavond op een Atari 2600. Proost, op ons, op het internet, en op uzelf.