Foto boven (goed kijken, in het midden): de Aziatische bielzeneter, 100x vergroot. Een minuscuul insectje, met het blote oog niet waarneembaar. Vermoedelijk meegekomen met containerschepen vol Action-meuk uit China. De Aziatische bielzeneter (tardigradus carbolineumensis) vreet zich een weg door alle spoorbielzen van Nederland. Opmerkelijk, want spoorbielzen zijn heel erg vies en eigenlijk chemisch afval. Maar de Aziatische bielzeneter smult van alle beton, creosoot en teer. Met als gevolg dat het complete spoornet van Nederland tot 2030 onbruikbaar is, en we iedere dag 2000 kilometer file krijgen in Nederland. Mooi! Kunnen we eindelijk de dassen en ooievaars met rust laten. U kunt overigens niet stemmen op de Aziatische bielzeneter bij de Insect van het Jaar verkiezing, wel op de wc-muggen van Hanna Bervoets. Verkiezing sluit om 14:00 uur. Succes!