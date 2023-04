Verdrietig nieuws van Bali. De koning van de zee is niet meer. Wij hebben hier van die lullige grienden, witsnuitdolfijnen, een verdwaalde dwergvinvis en her en der een bultrug. Nee, dan deze meesterlijke potvis. Zijn heerlijke Engelse naam alleen al. Sperm Whale. Het water loopt je toch in de mond? Potvissen worden zo'n 18 meter lang, wegen 50 ton en vreten reuzeninktvissen en pijlinktvissen, ook al van die vage beesten. De laatste stranding in Nederland - een kleintje - was in 2017. En nu dus deze majestueuze knaller op Bali. Aansteker op z'n kop. Deaud. Balen. Maar... al die mensen zo dicht bij dat beest! Hij kan ontploffen! Gebruik je verstand, godverdomme!