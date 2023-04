HALLO GEWONE MENSEN VAN NEDERLAND die gewoon moesten werken vandaag. Mocht je zin hebben in een bekende soap, dan moet je vooral na de breek even intunen op het vervolg van het Functie Elders, Deel 2-debat. Het ging de hele godvergeten dag over stikstof en niet over het stuk maand dat er aan het einde van uw geld over is, noch over de btw op groente & fruit. Niet over de rijen bij de voedselbank enerzijds en de check-in balies van Ter Apel anderzijds, niet over het gaswinningsrapport en ook maar een heel klein beetje over de toeslagenteringzooi.

Het kabinet zit er voorts natuurlijk gewoon nog, en we hoeven u niet te vertellen dat ze ook niet weggaan. Ondanks dat ze eigenlijk al gevallen zijn, houdt de rechterhelft van de oppositie namelijk het CDA in het zadel, en de linkerheft bewaakt de belangen van D66. In het midden van de Kamer staat een visieloze olifant, te wachten tot ie met zijn lange snuit ook dit debat weer joviaal uit kan blazen. Gaaf! Gaap.

Hierboven de belangrijkste klappen van vanmorgen, hieronder verder met live debat en dito tweets. Kijkwijzer: Het is déjà vu all over again in de diepste, donkerste navel van de natie.

Hoogtepunten uit de eerste termijn

De man heeft een punt