Ze zijn er weer, de heerlijke tabelletjes van Oom Maurice die alles zeggen over de verkiezingsuitslag, en u mag zelf bepalen wat! Wij gaan het vandaag maar eens even hebben over LinkedIn. Want als Facebook de McDonald's is onder de social media, en Twitter het riool, dan is LinkedIn een leger vol zombies dat eerst drie weken lang het riool heeft leeggedronken en daarna de hele McDonald's onderkotst. LinkedIn is op zoek naar een nieuwe uitdaging, LinkedIn is iets dat ik eindelijk met jullie mag delen, LinkedIn is een belangrijke les, LinkedIn is een prachtige video die meer vertelt over waar ik mij iedere dag met een fantastisch team voor inzet, LinkedIn is inspiratie, LinkedIn is een leaseauto met parkeerplek, LinkedIn is een aanbeveling voor een slimme en hardwerkende collega, LinkedIn is ambitie, LinkedIn is verbinding, LinkedIn is interessant, LinkedIn is tof, LinkedIn is geweldig, LinkedIn is alles, LinkedIn is niks. LinkedIn is D66. En D66 is LinkedIn.

