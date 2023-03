: Oh; u vindt dat O. Groningen "genoeg heeft geprofiteerd?" Waarvan dan? Zijn de sociale voorzieningen betaalt uit aardgasbaten? Of uit premies, betaald door werkgevers en werknemers? Zitten er alleen werklozen in de kapotte huizen, of misschien ook mensen, die hun hele leven hebben gewerkt en hun huis/ boerderij hebben opgebouwd en die dat in elkaar zien storten dankzij de hebzucht uit Den Haag? Zijn de mensen in O. Groningen werkeloos, omdat ze lui zijn, of omdat alle industrie er kapot is gemaakt en weggedaan naar lagere loonlanden? En als je dan zó met je dedain te koop gaat lopen, ben je in mijn ogen een arrogante klier. Met je "gewoon de feiten".