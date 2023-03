Ook het CDA schakelt Brusselse bondgenoten in en eurocommissaris trekt z'n keutel in

Bijzonder lomp gedoe gisteren van D66/vvd-kongsi Sieg Kaag/Christianne van der Wal, die een boze brief uit Brussel door de gleuf van RTL Nieuws fluisterden en vervolgens heel schijnheilig uit die brief opmaakten dat Nederland door moet rammen met het stikstofbeleid. Allemaal bedoeld om Lientje en haar kiezers het gevoel te geven dat ze niks in de melk te brokkelen hebben bij deze doelstellingen, maar ook om corpsbal in het nauw Wopke Hoekstra niet op gekke ideeën te brengen. Uiteindelijk zorgde de brief alleen maar voor meer spanningen en gedoe, getekend door een tamelijk nerveus nietszeggende Mark Rutte die rond middernacht het crisisberaad uit struikelde en wezenloos naar huis wandelde, zoals hierboven nog eens in de herhaling.

En toen werd het vrijdag. Terwijl heel Nederland de adem inhoudt voor lacherig wacht op de volgende Belangwekkende Brief van Mark Rutte met Loze Beloftes over Nieuwe Bestuursculturen en Radicale Ideeën op Moeilijke Dossiers, heeft het CDA naar Brussel gefaxt en aan hun eurogroepleider Manfred Weber gevraagd om even met De T. te bellen en boze dingen te zeggen als "[Die stikstofbrief] bewijst een zorgelijke ongevoeligheid voor wat er leeft in Nederland” en "De brief wordt gestuurd op een moment dat de Europese Commissie zich beter koest kan houden.” En zo werd de aankomende kabinetsval ineens een Brusselse kwestie, wat weer heel tekenend is voor de electorale ontwrichting van de vaderlandse democratie.

Om het nóg leuker te maken, is stikstofbriefschrijver eurocommissaris Virginijus Sinkevičius (het lijkt gvd wel de naam van een Harry Potter-boef) nu aan het roepen dat hij zich helemáál niet bemoeit met het Nederlandse stikstofbeleid. Zie VK, of dit draadje hieronder. YOUR MOVE, MARK RUTTE.

Ja makker maar wel eerst in de Haagse spin getuind

Schrödingers Stikstofdekentje

Dinsdag debat. Dit wordt het haakje