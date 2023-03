Er kwam dus een brief, zogenaamd uit Brussel, aan Christianne "Wat Caroline Wil Kan Niet" van der Wal, waarin staat dat Nederland zich aan de stikstofdoelen van Kaag moet houden: 2030, geen 2035. MAARRR die doelen zijn helemaal niet als zodanig door Brussel bepaald, die hebben gezegd 2035, en de keus voor stikstof als de vermeende sluipmoordenaar van De Natuur de Natura2000, is een Nederlandse politieke keuze. Nou, die brief """lekte""" aan RTL Nieuws en die berichtten niet over de opzichtige spin die als een Ruttiaans radje voor onze ogen gedraaid wordt, die deden of ze echt nieuws hadden. Dus Caroline op de Twittertrekker en Omtzigt in de WOO-pen en nu is het ingelaste extra crisisberaad in het kabinet dus alsnog naar binnen aan het slaan. Lachen!

UPDATE: Overleg voorbij. Er is niks uit gekomen. Rutte maakt een nerveuze indruk.

UPDATE: "Niets te melden dan alleen dat we morgen verder gaan"

