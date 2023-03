Vraag me af hoe een ander dichtbevolkt EU-land als bv Malta omgaat met de EU-verplichting om natuur te definiëren, te beschermen en te verbeteren. Ook heb ik moeite met de aanwijzing van Natura-2000 gebieden, die vervolgens tot het einde der tijden natuur moeten blijven. Wie heeft verzonnen dat over 100 jaar, of 1000 jaar, dat stukje land nog steeds natuur moet zijn. Zo zit Nederland niet in elkaar. Ons kabinet, dat voor maximaal vier jaar is samengesteld, regeert zo tot ver over haar eigen graf heen. Hetzelfde geldt overigens voor alle internationale verdragen, waar naar mijn mening een einddatum aan zou moeten zitten.

Het is duidelijk dat met het aanwijzen van natura-2000 gebieden in Nederland, wijd verspreid, overal, zelfs kleine oppervlakten en met het hanteren van de stikstofuitstoot voor natuurbescherming de overheid de samenleving in ons dichtbevolkte land niet dient. Maak maar natuur in dunbevolkte streken, maar niet in Nederland. Het is hetzelfde als regio Parijs opleggen natuur aan te wijzen en de stikstofuitstoot daar naar beneden te brengen. Natuurlijk kan en doet de regio Parijs dat niet; de Franse overheid definieert de gevraagde EU-natuur wel in de Vogezen of in de Pyreneeën, terwijl Nederland die ruimte niet heeft. Ik vraag me dus ook af of in de EU-wetgeving voor natuurbehoud ook rekening is gehouden met bevolkingsdichtheid. Lijkt mij nogal logisch, maar het zal dus wel niet.

En natuurgebied Hoge Veluwe heet niet voor niets Park de Hoge Veluwe. Dat is het namelijk, een park, dat alleen bestaat omdat de zandgrond te waardeloos was voor landbouw en omdat het een leuk jachtgebied maakte.