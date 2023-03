Goed bezig. Meer Gerda's graag. Gister nog bijna van de weg gedrukt door zo'n hersenloos mormel dat met mobieltje in de hand aan het rijden is (of wat ervoor door moet gaan). Het is 2023, een fatsoenlijke handsfree oplossing kost minder dan een tank benzine. Neem een carkit of een break maar ga niet zeiken over een boetebedrag waarvoor je bij Ali 10 carkits had kunnen kopen.