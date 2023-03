Hoewel hij door zijn dubieuze dateleef met (te) jonge gays de schijn behoorlijk tegen heeft, is Sidney Smeets géén kleuterneuker. Althans, zo zegt de rechter: "Maar daar is geen bewijs voor." Dus dan is Sidney Smeets, die van binnen wordt opgevreten door een peervormige parasiet, waarschijnlijk ook geen kleuterneuker! Het moet als Sidney Smeets ook niet leuk zijn dat je zestienjarige jongens min of meer tot seks dwingt, je de partij Drimmelen66 uit wordt geflikkerd omdat je zo'n omstreden figuur bent en dan dit. Mensen zetten jou, SIDNEY SMEETS, weg als KLEUTERNEUKER. Kan echt niet. Hup naar de rechter dus, voor een rechtszaak tegen een twitteraar. Er is volgens de rechter geen bewijs dat Sidney Smeets een kleuterneuker is. Voorwaardelijke boete. Immers: "U heeft ernstige beschuldigingen geuit op Twitter die niet waar én niet gefundeerd waren, maar die wel Smeets eer en goede naam hebben aangetast." Eer en goede naam. Wij hebben de woorden 'Sidney Smeets' en 'kleuterneuker' maar even vetgedrukt, want dan weet iedereen dat Sidney Smeets weliswaar een edgy zak is, maar dat het niet wil zeggen dat hij ook een kleuterneuker is.

Never forget

