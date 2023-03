Ja tochhhhhh. Je moet er altijd even goed voor gaan zitten, die nieuwe klappers van Depeche Mode. Paar keer luisteren ook. Eigenlijk is het lastig te bedenken wanneer je überhaupt moet luisteren. Die magie moet je voelen in de concertzaal, of eventueel als je 's nachts op je fiets door de stad knalt. Na het majestueuze Violator (1990) werden de zitjes niet langer maar dit klinkt verdomme toch weer LEKKER. De eerste sinds de deaud van toetsenist Andy Fletcher en gewoon nog steeds duistere elektropop en rammend relevant. Ook nieuw, een Lana del Rey, de mysterieuze singer-songwriter die haar zweverige sixties-weemoedplaten uitpoept of het boeken van Herman Brusselmans zijn. Persoonlijke favoriet: Ultraviolence (2014), en Norman Fucking Rockwell! (2019) was ook echt wel okee, MAAR NU WETEN WE HET WEL JA. Boelmeer nieuwe muziek NA DE KLIK, met de favoriet van GU helemaal onderaan.

Codefendants (gruwelijk project van Fat Mike van NOFX)

Luke Combs (country superster)

Rosalia & Rauw Alejandro (Jody Bernal-gedoe)

Matt Corby (jazzy singer-songwriter)

Hit-Boy (hiphop)

August Burns Red (metalcore)

Kele (die dude van Bloc Party)

Lankum (supermaffe Ierse Fight Club-folk)

Saxon (heavy metal)

Meg Myers (vage disco)

Eric Bibb (cowboy blues)

Fall Out Boy (kinderpunk)

Liturgy (black metal)

Caroline Rose (middle of the road poprock)

Dom Flemons (folk)

Dawn Ray'd (black metal)

6LACK (afgrijselijke rap)

Primetime Failure (punkrock)

Quando Rondo (meer van die akelige Shaggy-rap)

Ne Obliviscaris (progressive metal)

Latte+ (punkrock)

Babymetal (Japanse kawaii crack speciaal voor liefhebber GU)