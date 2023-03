"We moeten terug naar 7 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde''

Is natuurlijk totaal onrealistisch. Zelfs de Club van Tien Miljoen, waar ik een fan van ben, en waarvan ik het (profetische) boek van de oprichter, Paul Gerbrands, ''Mijn Land van Veel en Vol'' - ondertitel: ''Meer mens met minder mensen'' - al ca 20 jaar geleden gelezen heb, pleit er niet voor om naar 7 miljoen te gaan. Zelfs niet naar 10 miljoen, maar het is een pleidooi om in ieder geval niet door te groeien naar 20 miljoen en verder. Het is een pleidooi om te streven naar iets van bevolkingskrimp, want Nederland is gewoonweg te klein om maar door te groeien met gemiddeld 100.000+ mensen (vorig jaar meer dan 200.000, door de toevloed van Oekraïners).

En die groei is alleen en uitsluitend toe te schrijven aan immigratie en asiel. Vandaar dat het onderwerp 'bevolkingsgroei' natuurlijk taboe is bij alle partijen van het politieke establishment. En vandaar ook dat nieuwe partijen die de immigratie en asiel wel drastisch willen inperken, groeien als kool, want echt, verreweg de meeste Nederlanders zijn wel klaar met die ongebreidelde instroom van lieden uit de derde wereld, waar je - economy-wise en anderszins - helemaal niks aan hebt.