Dat VPRO Tegenlicht slaan we doorgaans met liefde over, wegens urban geneuzel over maakbaarheid, meet-ups, institutioneel randstadisme en uiteraard Henneke Hagen. Maar gisteravond was er een uitzending met "natuurbeschermer" Jaap Dirkmaat. Die Jaap is een mooie kerel, die mooi kan vertellen, over heggetjes en boomwallen enzo. Japio sloot zich ooit aan bij de ChristenUnie, tot hij er opeens achterkwam dat die zwartkousen helemaal niet van hosmoos houden en sindsdien zit-ie bij GroenLinks, maar daar willen ze hem eigenlijk ook niet. Wij houden wel van Jaap Dirkmaat - hij zat ook in dit topic, over de enorme drukte in 's lands bossen door De Kerona - en sinds gisteravond houden we nog een beetje meer van Jaap Dirkmaat. Want Jaap noemt gewoon Man & Paard, of beter: man & mountainbike. De gansche natuur gaat naar de klote door MTB'ers die door bossen rossen en sinds gisteravond weten we ook hoe: ze maken MTB-paden in het bos bladvrij met benzine bladblazers!!!1!! Echt waar. Niet gelogen. Vanaf minuut 43.