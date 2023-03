Krijg je nog meer speculatie van, die gaan toenemen... Want is het voorbarig of uit voorzorg dit aftreden of is er toch echt meer aan de hand? We zullen het allemaal gewoon moeten afwachten omwille de objectiviteit.

Maar de maatschappij lijkt wel eerst daders aan te willen wijzen of te willen framen voordat er iets bewezen is. En dan is het kwaad al geschied voor de persoon. Want in het ene geval worden het wel lopende zaken en in ander geval seponeert het OM zaken.

Zo komt er bijvoorbeeld een zaak tegen Ali B, maar de rechter moet nog wel oordelen.. Maar een Danny de Munk zijn carrière bijvoorbeeld is onnodig beschadigd en hij is nog niet klaar, hij spant een tegenzaak van laster en smaad aan om zijn naam te kunnen zuiveren. Maar toch is Danny al die tijd gecancelled geweest. Onterecht, soort trial van media.

Media die zich serieues neemt zou daarom veel behoedzamer moeten zijn en zich niet moeten verlagen tot het niveau van juice kanalen.