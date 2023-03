Hij komt op mij nogal ongemakkelijk en ongeloofwaardig over als ik het fragment bekijk. Tegelijkertijd kan ik me voorstellen dat er een dergelijke band tussen twee mensen ontstaat. Heb hier met vrienden wel eens een discussie over gehad die me voor gek verklaarden, dat zoiets onmogelijk zou zijn want uiteindelijk zou toch iedereen seks willen? Dacht even dat ik gek was totdat er een dame aan tafel bijschoof die meer begrip had voor mijn mening en zich het wel voor kon stellen. Vreemdgaan hoeft naar mijn mening ook niet altijd lichamelijk te zijn, eigenlijk zeker niet, je schaadt het vertrouwen dat jouw partner jou gegeven heeft in eerste instantie, je pleegt verraad, het lichamelijke kan daarop volgen maar hoeft wat mij betreft niet een vereiste te zijn voor dat verraad.