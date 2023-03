Dat eerste wist ik niet maar zo'n debat in een hogere/andere bestuurslaag over de PS lijkt me ook onlogisch

Dat tweede is een beetje endemisch hier en voor de simpelen der geest in het land

Het kabinet/coalitie maakt haar eigen afwegingen over terugtreden of niet daar heeft succes van BBB in de PS geen invloed op tenzij men met een motie van wantrouwen komt maar die krijgt niet voldoende steun

De tactiek zal zijn, het BBB-resultaat laten doodbloeden en ze lekker laten ploeteren in de provincie

Ziet men over een tijdje (2 jaar) wat ze er van terecht gebracht hebben

Dat kon best wel eens meevallen, BBB heeft slim formateurs die wat kunnen aangesteld en wat ik gezien heb van de nieuwe gedeputeerden zitten er weinig FvD-achtige idioten tussen

Geef ze een kans zou ik zeggen en als het allemaal redelijk uitpakt kon de BBB wel eens een blijvertje zijn

We shall see