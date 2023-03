NRC:

"Ik begrijp heus wel hoe opportunisme eruit ziet. Maar waarom in hemelsnaam laten jonge, allochtone rappers zich voor de politieke kar van iemand spannen die spreekt over homeopathische verdunning? Iemand wiens partij niet lang geleden hoog van de toren blies over de intellectuele inferioriteit van de gekleurde mens? Dat Baudet uiteindelijk jammerlijk verloor bij de verkiezingen, en dat zijn aandeel in de videoclip behalve extreem cringe ook nog zonder resultaat is gebleven, doet er niet toe.

Dat een deel van de rapwereld en migrantenhatend Forum elkaar grijnzend in de armen vallen – dat is een verschijnsel dat inderdaad erg interessant kan zijn, maar waarvoor ik even geen verklaring wil verzinnen, juist nu ik ondergedompeld ben in een wereld vol onschuld en babyvet. „Skiezo en Baudet”, vraagt de rapper in de videoclip. „What you gonna do about that?” Nou, lieverds, denk ik terwijl ik de videoclip wegklik en terugkeer naar Instagram (waar een baby met eetstokjes in wangen als bapao’s wordt geprikt), ik doe even helemaal niks. Mama heeft wel weer genoeg stupide dingen gezien voor vandaag.

Karin Amatmoekrim is schrijver en letterkundige. Ze schrijft om de week op deze plek een column."

Als je de foto van Karin Amatmoekrim bij het artikel ziet, dan is dat inderdaad wat stupide.

Hetgeen natuurlijk onverlet laat dat er wel degelijk culturele spanningen zijn tussen bevolkingsgroepen. Maar misschien moeten die niet langs etnische lijnen gelegd worden. Net zoals je BBB stemmers in de steden in het westen hebt is het misschien wat simplistisch en demagogisch om mensen in groepen in te delen, hoe verleidelijk ook. Anderzijds: politieke en religieuze affiliatie kiezen mensen zelf: daar kun je wel kritisch over zijn. Hoewel ook op dat gebied er kanttekeningen te plaatsen zijn: het is welbekend, denk ik, dat ik hier kwam vanwege een afkeer van de islam, maar dat ik overigens links denk; maar hier valt het me op dat er genoeg sympathieke mensen rondlopen die politiek anders denken. Na de overwinning van BBB denk ik aan de uitdrukking in de bijbel:

"In het Nieuwe Testament lezen we over het afschudden van het stof der voeten (Mar. 6:11; Hand. 13:51). Tot dat gebaar gaan de brengers van het goede nieuws over, als de hoorders de boodschap niet willen aannemen.": wat doe ik hier nog op GS? Ik had gehoopt dat ik mensen kon overtuigen dat natuur en klimaat concerns real zijn, maar ondanks overtuigend wetenschappelijk bewijs en nieuws dat het geregeld bevestigt zijn rechtse mensen zo dom, excusez le mot, of ze zijn zo uit op kortzichtig de economie overeind houden, dat ze niet zien dat het beetje geld dat ze nu besparen duizendvoudig door toekomstige generaties betaald zal moeten worden in ellende, doden door klimaat verandering (las ik pas geleden niet iets over 137 doden per dag, nu al, in Somalië?) en degradatie van onze leefomgeving (tot onze nek in de varkensstront, tussen de brandnetels en bramen; de zee volledig leegvissen voor een gezonde zee, volgens BBB). Oké, ook ik heb nostalgie naar het Nederland van mijn jeugd, maar ik weet nog dat er korenbloemen en klaprozen groeiden tussen het graan. Nu, met de door de agro miljonairs en de RABO bank op kosten gejaagde boeren is daar niets meer van over: we moeten terug naar biologisch boeren: dat is ware nostalgie, gezond verstand en wetenschappelijk verantwoord. Niet dat ik tegen innovatie ben: verticale landbouw ed, maar laten we de wetenschap volgen: met Wageningen hebben we die hier in huis. En Wageningen en de BBB sluiten elkaar, op het gebied van klimaatverandering, meen ik, uit.